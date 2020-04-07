«Мы движемся к пику»: вирусолог заявил о резком росте числа заражённых в РФ

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Сотрудники столичного call-центр принимают около пяти тысяч звонков в день с просьбой помочь с покупкой необходимых продуктов во время самоизоляции по коронавирусу, сообщили директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Дмитрий Покровский.

Всего за день мы принимаем примерно 800 заявок, — уточнил он. После регистрации заявок добровольцам выдают адрес, контакты нуждающегося в помощи человека и просят уточнить список продуктов. Все покупки волонтёры...