«Мы движемся к пику»: вирусолог заявил о резком росте числа заражённых в РФ

https://static.news.ru/photo/b49652fa-78b7-11ea-b3e1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Росси в ближайшее время ожидает резкий прирост больных с COVID-19. Как заявил врач-вирусолог Тимур Пестерев, страна постепенно движемся к пику заболеваемости.
В течение этой и следующей недели будем двигаться к пику, потом его пройдём, тогда и статистика по заболеваемости пойдёт на спад. Поэтому вероятно, что в течение этой недели цифры будут ещё расти, — сообщил он в интервью URA.RU.
На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».