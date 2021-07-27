МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

МВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2012 году Центр заключил контракт с федеральным госпредприятием «Спецстройсервис». Его сотрудники должны были провести работы по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажёрно-испытательной базы ЦПК. Тем не менее, работы так и не были проведены.

В период с 2013 по 2015 год заказчик оплатил невыполненные работы. Ущерб оценён в 1 млн 376 тысяч рублей.

Согласно УК, за мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Роскосмосе украли более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).