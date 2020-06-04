МВД РФ создаст единую базу данных об иностранцах

https://static.news.ru/photo/ad2602d4-a65e-11ea-a548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России собирается создать единую базу данных, содержащую всю информацию об иностранцах, находящихся в РФ. На платформе организуют доступ в личный кабинет.

Также в ведомстве заявили, что предполагается разработать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, призванную решить задачу грамотного пространственного развития РФ, а также прогнозировать социально-экономические и инвестиционные потребности регионов страны, пишет ТАСС.

Кроме того, в МВД добавили, что будут созданы новые правовые нормы для долгосрочного проживания иностранцев в России.

В ведомстве также подчеркнули, что поправки собираются вносить в соответствии с принятым планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму, которая рассчитана на период до 2025 года.

Очевидно, что документ предопределяет развитие в России практики уголовного преследования по экстремистским составам в ближайшие пять лет, а также другие направления борьбы властей с тем, что они считают политическими угрозами.