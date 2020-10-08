МВД: против Тихановской не возбуждали никаких уголовных дел в РФ

https://static.news.ru/photo/9332a1ce-095b-11eb-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом 8 октября сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц, размещенную на сайте МВД РФ, связано с тем, что главный информационно-аналитический центр ведомства осуществляет формирование межгосударственного информационного банка.

Ранее стало известно, что в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не получали каких-либо уведомлений о внесении оппозиционной активистки в базу розыска МВД России. Там спокойно отнеслись к этой информации. Вместе с тем ни сама политик, ни её сторонники «не в курсе» аспектов ситуации.

Гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, попала в базу разыскиваемых лиц МВД России на основании статьи Уголовного кодекса. Однако каких-либо деталей МВД не сообщает. Позже источник в правоохранительных органах уточнил, что о международном розыске речь не идёт.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Последняя, будучи вынуждена покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. При этом она заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, она хотела бы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали, писал NEWS.ru.