МВД предложило лишать свободы за повторную пьяную езду

https://static.news.ru/photo/cedbf08a-8d05-11eb-95fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России предложило ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде. В частности, предлагается дополнить статью УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Максимальная санкция статьи будет предусматривать лишение свободы на срок до трёх лет. При этом предусмотрено лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет, сообщает РИА Новости.

Также совершивших подобное преступление лиц хотят штрафовать на сумму в размере 300–500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трёх лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 270 тысяч водителей за период с января по ноябрь 2020 года привлечены к административной ответственности за вождение в пьяном виде, сообщили в Госавтоинспекции РФ. По данным ГИБДД, этот показатель на 2,8 % ниже, чем в 2019 году.