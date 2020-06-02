МВД попросило суд установить надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы принял к рассмотрению иск от районного отдела МВД об установлении административного надзора за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ).
Об этом ТАСС
Истец просит установить надзор над Карауловой до 27 апреля 2029 года. В случае если суд вынесет положительное решение по иску, Карауловой запретят находиться вне места жительства с 22:00 до 6:00 мск и обяжут раз в два месяца являться в территориальный ОВД для регистрации.
В 2016 году суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 года в колонии, а в 2019 году её отпустили условно-досрочно. Как писал NEWS.ru, выйдя из тюрьмы, девушка заявила, что собирается написать книгу или статью о том, как осуществляется вербовка молодых людей эмиссарами экстремистов.
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