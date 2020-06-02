МВД попросило суд установить надзор за Варварой Карауловой

https://static.news.ru/photo/392548b8-a4e7-11ea-ad7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Кунцевский суд Москвы принял к рассмотрению иск от районного отдела МВД об установлении административного надзора за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ).

Об этом ТАСС сообщил адвокат девушки Сергей Бадамшин. По его словам, уведомление об иске ОВД района Кунцево осуществил «путём телефонного звонка» без вручения копии официального документа, что является нарушением. Тем не менее суд рассмотрит иск 4 июня.

Истец просит установить надзор над Карауловой до 27 апреля 2029 года. В случае если суд вынесет положительное решение по иску, Карауловой запретят находиться вне места жительства с 22:00 до 6:00 мск и обяжут раз в два месяца являться в территориальный ОВД для регистрации.

В 2016 году суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 года в колонии, а в 2019 году её отпустили условно-досрочно. Как писал NEWS.ru, выйдя из тюрьмы, девушка заявила, что собирается написать книгу или статью о том, как осуществляется вербовка молодых людей эмиссарами экстремистов.