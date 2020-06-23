МВД: ношение людьми масок не мешает камерам распознавать их лица

https://static.news.ru/photo/443fe428-b4e2-11ea-a425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение медицинских масок, которое является обязательным в общественных местах Москвы из-за коронавируса, не влияет на распознавание лиц камерами видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации, имеющейся у ведомства, тот факт, что лица людей в связи с текущей эпидемиологической ситуацией наполовину закрыты защитными изделиями, никак не повлиял на эффективность использования Единого центра хранения и обработки данных, передаёт ТАСС.

С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД, — ответили в ГУ МВД на журналистский запрос.

ГИС ЕЦХД используется полицейскими, сотрудниками МЧС, а также службами городского управления, по данным МВД, с её помощью в 2019 году было раскрыто более трёх тысяч преступлений. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в Москве насчитывается около трёх тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, объединённых в масштабную сеть. Данной функцией планируется в будущем оснастить все камеры столицы, которых более 160 тысяч.

Как писал NEWS.ru вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян, что масочный режим в стране продолжит действовать и осенью, несмотря на смягчение карантинных ограничений в регионах. По словам Голиковой, «вирус никуда не ушёл», поэтому гражданам нужно поберечь себя и пощадить врачей, которые уже три месяца спасают тяжелобольных пациентов.