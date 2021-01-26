МВД и Минцифры начали работу над введением электронных водительских прав

https://static.news.ru/photo/4895dc72-5fc2-11eb-9788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры начали прорабатывать вопрос введения электронных дубликатов для документов на бумажных носителях.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что инициатива направлена на повышение «удобства водителей».

Для проверки электронных документов предполагается использование исключительно мобильных устройств сотрудников полиции с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. В качестве средства для передачи электронных документов с мобильного устройства водителя на мобильное устройство сотрудника полиции на текущий момент планируется использование двумерных штрих-кодов (QR-кода), — цитирует представителя МВД ТАСС.

Волк уточнила, что в приоритете рассматривается проект использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. В случае успешной реализации этой инициативы МВД и Минцифры начнут проработку введения электронного аналога для водительских прав.

МВД России подчёркивает, что управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах РФ на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и мобильных приложений не планируется. Предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено, — отметила Волк.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что на территории отдельных субъектов РФ в 2021 году пройдёт эксперимент, в рамках которого автоинспекторы будут проверять права и свидетельство о регистрации автомобиля с помощью считывания QR-кода, передавал NEWS.ru.