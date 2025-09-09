Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:21

Мужские привычки, которые убивают симпатию: детали, что рушат отношения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда женщина улыбается в ответ, но внутри чувствует досаду. Поведение, которое мужчины считают мелочами, способно постепенно остудить даже сильное чувство. И часто она молчит, не желая показаться придирчивой или надеясь, что партнёр сам поймёт.

Одной из главных причин разочарования становится погружённость в телефон во время общения. Такой жест показывает, что происходящее на экране важнее живого диалога. Это ранит её самооценку и заставляет ощущать себя ненужной.

Не меньше раздражает пассивность и отсутствие инициативы. Когда организация встреч и свиданий постоянно ложится на её плечи, энтузиазм быстро исчезает. Женщина хочет быть желанной, а не просто ждать, когда её пригласят.

Пренебрежение её интересами тоже оставляет след. Фразы вроде «Это твои глупые сериалы» или снисходительный тон в темах, где она разбирается лучше, воспринимаются как неуважение. В такие моменты она чувствует себя не партнёром, а учеником, которого поправляют.

Неряшливость в быту давно перестала быть милой чертой. Для многих женщин это символ равнодушия к общему пространству и её труду. Когда мужчина оставляет беспорядок, она чувствует себя скорее обслуживающим персоналом, чем любимой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенно болезненно воспринимается публичная критика или шутки за её счёт. Вместо поддержки она сталкивается с насмешкой, и доверие к партнёру тает. Подобные поступки запоминаются надолго и отдаляют её.

Ещё одна ошибка — эмоциональная скупость. Простое «спасибо» за ужин или искренняя похвала иногда ценнее подарков. Отсутствие слов благодарности делает отношения холодными и пустыми.

Но наиболее разрушительно действует привычка давать обещания и не выполнять их. С каждым разом вера в слова мужчины ослабевает, а вместе с ней уходит и чувство защищённости. Доверие хрупко, и восстановить его после разочарований почти невозможно.

Ранее сообщалось, что разрыв отношений кажется окончательным, но восстановить связь возможно, если действовать правильно. Психологи разработали проверенную стратегию, которая помогает вернуть бывшего партнера без давления и манипуляций.

отношения
пары
мужчины
привычки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвала главные признаки осенней депрессии
Названа истинная причина срочного отъезда Кулебы в Польшу
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.