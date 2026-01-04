Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть

Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть

Салат «Охотничий» будто специально создан для тех, кто любит плотно и вкусно поесть! Мужчины точно будут в восторге от этой вкуснятины с солеными огурцами.

Вкус получается насыщенным и пикантным: сытный картофель, нежная курица, кисло-соленые огурцы, ароматные грибы и сливочный сыр создают идеальную гармонию.

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 300 г куриной грудки, 4–5 соленых огурцов, 1 банка маринованных грибов, 150 г твердого сыра, майонез. Картофель, курицу и огурцы нужно нарезать небольшими кубиками, крупные грибы разрезать пополам. Салат собираем слоями на плоском блюде, слегка промазывая каждый, кроме последнего, майонезом. Первый слой — кубики картофеля. Второй — куриная грудка. Третий — соленые огурцы. Четвертый — маринованные грибы. Пятый, завершающий слой — щедро посыпаем салат тертым сыром, не промазывая его. Даем блюду настояться в холодильнике 2–3 часа, чтобы слои пропитались.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дамский каприз» с черносливом: поражает и видом, и вкусом.