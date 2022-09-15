Мужчина пригрозил «Мегафону» расстрелом из-за поступающих спам-звонков

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Салон сотовой связи «Мегафон»

Житель Калининграда пообещал расстрелять офис «Мегафона», если сотрудники компании продолжать засыпать его рекламными звонками, сообщает «Осторожно, новости». Начальство «Мегафона» сообщило об угрозе в полицию, мужчину задержали.

Издание сообщает, что несколько дней назад в один из офисов телекоммуникационной компании позвонил 31-летний мужчина и сообщил, что устал от рекламных звонков и потребовал стереть его контакты из базы данных рассылки. Если звонки продолжатся, то он расстреляет ближайший офис «Мегафона», пишет издание.

Оператор сообщил об угрозе расстрела начальству, а то, в свою очередь, передало информацию в полицию. Правоохранительные органы быстро вычислили мужчину и отправили его в отделение. Там он признался, что сгоряча сказал лишнего и действовать таким образом, конечно, не собирался.

Мужчина извинился за свои слова и его отпустили.

Ранее в московском районе Чертаново полуобнаженный мужчина в неадекватном состоянии попытался украсть коляску с ребенком. В пресс-службе МВД России по Москве рассказали, что злоумышленник, пытаясь похитить младенца, нанес его матери телесные повреждения.