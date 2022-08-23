В Самаре мужчина подстрелил дворника из арбалета

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В Самаре 34-летний мужчина из окна жилого дома подстрелил дворника из арбалета, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Инцидент произошел 11 августа в поселке Мехзавод. Полиция уже задержала злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», мужчине грозит два года лишения свободы. Дворник получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.

Участковые уполномоченные полиции вечером 11 августа текущего года в п. Мехзавод от местных жителей получили информацию, что стрелой из арбалета ранен молодой человек 1998 года рождения, работающий дворником, — указано на сайте ведомства.

В июле в Бурятии живодер выстрелил в домашнего кота из арбалета. Раненого питомца в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где его спасли ветеринары.

22 августа в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо мальчика у дома по улице Стасовой. Как рассказал ребенок, к нему на улице подошел мужчина и попросил показать свои телефоны и содержимое сумок. После отказа продемонстрировать свой смартфон злоумышленник выстрелил из газового пистолета. С ожогами обоих глаз мальчика отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Мать ребенка написала заявление в полицию.