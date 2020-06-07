Общество

Мужчина лёг в чашу Вечного огня в Приморье

17:05, 07 июня 2020 10
Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Приморья начали проверку видео в Интернете. На кадрах мужчина лежит в чаше Вечного огня города Артёма.

Он упирается ногами в звезду, в центре которой находится огонь, передаёт РИА Новости. Силовики пытаются выяснить личность нарушителя и задержать его, рассказала представитель местного МВД Ирина Сырова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель подмосковного города Одинцово решил вскипятить ёмкость, предположительно, с водой на мемориале с Вечным огнём. Сейчас Мособлпрокуратура изучает обстоятельства осквернения мемориала. Об этом сообщила представитель инстанции Марина Каурова.

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