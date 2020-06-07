Мужчина лёг в чашу Вечного огня в Приморье

https://static.news.ru/photo/d73468fa-a8c9-11ea-afa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Приморья начали проверку видео в Интернете. На кадрах мужчина лежит в чаше Вечного огня города Артёма.

Он упирается ногами в звезду, в центре которой находится огонь, передаёт РИА Новости. Силовики пытаются выяснить личность нарушителя и задержать его, рассказала представитель местного МВД Ирина Сырова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель подмосковного города Одинцово решил вскипятить ёмкость, предположительно, с водой на мемориале с Вечным огнём. Сейчас Мособлпрокуратура изучает обстоятельства осквернения мемориала. Об этом сообщила представитель инстанции Марина Каурова.