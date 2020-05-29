В Одинцово мужчина грел ведро с водой над Вечным огнём

https://static.news.ru/photo/ef43bee6-a1df-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | МОСКВА онлайн/vk.com

Житель подмосковного города Одинцово решил вскипятить емкость с, предположительно, водой на мемориале с Вечным огнём. Сейчас Мособлпрокуратура изучает обстоятельства осквернения мемориала. Об этом сообщила представитель инстанции Марина Каурова.

В Московской области прокуратура организовала проверку информации в сети Интернет об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово, — цитирует «Интерфакс» Каурову.

Она рассказала, что согласно материалам, мужчина грел над Вечным огнём ведро, предположительно, наполненное водой. Проведение проверки поручили прокурорам из Одинцовской городской прокуратуры. За ходом проверочных работ установлен контроль, заявила представитель Мособлпрокуратуры.

Как писал NEWS.ru, проверка началась после публикаций в соцсетях фотографий, на которых видно, как один мужчина ставит ведро на огонь, а второй что-то перемешивает в нём. Отмечается, что фотографии были размещены с надписью: «Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцово».