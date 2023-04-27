Муж Блиновской находится на допросе в качестве свидетеля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская с супругом

Супруга блогера Елены Блиновской Алексея допрашивают в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сама Блиновская была задержана на границе с Белоруссией.

Telegram-канал SHOT отмечает, что блогер могла выводить деньги через фирмы, зарегистрированные на мужа, так как компании самой коуч-наставницы официально доход не получали. По данным Telegram-канала Mash, Алексей Блиновский до попытки побега своей супруги пытался ликвидировать один из своих бизнесов — компанию по производству одежды «Три Кошки». В общей сложности на Блиновского, по данным SHOT, зарегистрировано 13 компаний. Среди них ювелирный дом, горнодобывающее предприятие и машиностроительное производство. Примерный годовой доход этих компаний — около миллиарда.

Сама Блиновская тоже сейчас находится на допросе в Следственном комитета. По данным Telegram-канала Baza, проводятся обыски по трем адресам, связанным с блогером и ее семьей: в частном доме в престижном ЖК «Миллениум парк» в подмосковной Истре, а также в квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было заведено против Елены Блиновской из-за того, что она, по версии следствия, занизила доходы от продажи своих тренингов. Ущерб от этого экономического преступления составил 918 млн рублей. Также против Блиновской могут завести уголовное дело об отмывании незаконных заработков.