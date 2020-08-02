Мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье могут закрыть в декабре

https://static.news.ru/photo/1d6e4858-d49f-11ea-bde6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово» собираются закрыть 15 декабря 2020 года, заявил глава Мособласти Андрей Воробьёв. Объект находится в Волоколамском районе Подмосковья.

15 декабря окончательно он закроется (полигон «Ядрово». — NEWS.ru). Все свалки в Подмосковье мы закрываем практически 1 января [2021 года]. Следующий этап — рекультивация, — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов. С 2013-го закрыли 28. Оставшиеся собираются ликвидировать до конца 2020-го, в том числе свалку «Лесная» в Серпухове. На территории полигонов «Тимохово» и «Алексинский карьер» начнут функционировать комплексы по переработке отходов.

Воробьёв накануне заявил, что накапливаемый в Подмосковье мусор последнее время перерабатывается на современных предприятиях. На территории столичного региона действует восемь таких комплексов. Всего их планируется построить 12. По словам губернатора, сроки возведения сдвигать не будут, так как все работы идут строго по графику. Более того, на Подмосковье стали равняться даже европейские специалисты, говорит глава региона.

Власти Московской области подчёркивают, что новые комплексы мусоропереработки дают рабочие места местным жителям. Так, к середине июня на этих предприятиях смогли трудоустроиться более 3,5 тысячи граждан.

2017 и 2018 годы в Подмосковье ознаменовались чередой «мусорных скандалов». Жители разных городов выходили на акции протеста против свалок. Самые известные акции прошли в Балашихе (против полигона «Кучино») и Волоколамске (против полигона «Ядрово»). После этого власти региона стали активно развивать программы по мусоропереработке, писал NEWS.ru.