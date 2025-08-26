День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:41

Мурлыканье кошки может быть твоим секретным суперсредством: и вот почему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мурлыканье кошки кажется простым и умиротворяющим, но за этим звуком скрывается настоящая тайна. Ученые и ветеринары раскрывают, что стоит за этим уникальным поведением.

Кошки издают вибрации голосовыми связками на частоте 25–150 Гц. Этот звук повторяется как при вдохе, так и при выдохе, что делает его уникальным среди животных.

Чаще всего мурлыканье связано с удовольствием: когда кошка сыта или отдыхает. Но исследования показывают, что животные мурлыкают и в стрессовых ситуациях, например при боли или болезни.

Мурлыканье помогает кошкам успокаивать себя — это своего рода механизм саморегуляции. Поэтому кошка может мурлыкать у ветеринара или во время болезни, несмотря на дискомфорт.

Особенная частота мурлыканья совпадает с диапазоном, способствующим заживлению тканей и костей. Ученые предполагают, что этот звук может ускорять восстановление организма кошки.

Кошки используют мурлыканье и для общения с человеком. Например, голодные котята мурлыкают громче, чтобы привлечь внимание матери или хозяина.

Исследования также показывают, что мурлыканье снижает стресс у людей. Вибрации звука положительно влияют на нервную систему, создавая эффект релаксации.

Мурлыканье служит социальным сигналом и среди кошек: оно помогает устанавливать связь в группе и сигнализировать о мирных намерениях.

Не все кошки мурлыкают одинаково: у одних звук громче, у других тише. Это зависит от анатомии и индивидуальных особенностей животного.

Ветеринары предупреждают: мурлыканье может маскировать проблемы со здоровьем. Даже больная кошка может издавать привычный звук, что усложняет диагностику.

Мурлыканье остается одной из самых загадочных особенностей кошек. Наука подтверждает, что это не только проявление эмоций, но и физиологический процесс. Оно делает кошек уникальными компаньонами для человека и настоящим источником спокойствия в доме.

Разодранный диван раздражает, но наказания только усугубляют проблему и рушат доверие между хозяином и кошкой. Истина в понимании кошачьих потребностей и создании для них привлекательной альтернативы.

коты
советы
питомцы
воспитание
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, в чем «Адмирал Нахимов» является «настоящим зверем»
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.