23 августа 2025 в 10:53

Диван в шрамах? Вот способ отучить кошку царапать мебель навсегда

Разодранный диван раздражает, но наказания только усугубляют проблему и рушат доверие между хозяином и кошкой. Истина в понимании кошачьих потребностей и создании для них привлекательной альтернативы.

Царапание — это не вредительство, а естественный инстинкт: кошка точит когти, метит территорию и растягивается. Если когтеточка нестабильна, не тащит по текстуре или стоит не там, где кошка любит проводить время, она выберет диван.

Правильный подход — сделать когтеточку центром внимания, а не забытым уголком. Устанавливайте её рядом с местами, где кошка чаще всего царапает мебель или отдыхает — возле окна или даже у дивана. Иногда когтеточку прикрепляют прямо к испорченному месту.

Текстура важна: большинство кошек предпочитают сизаль или грубое волокно, некоторые любят картон или ковровое покрытие. Предложите несколько вариантов.

Устойчивость — ключ к успеху. Когтеточка должна быть тяжелой или прочно закрепленной, иначе кошка вернется к дивану.

Для привлечения внимания используйте кошачью мяту или валерьяну, а также игрушки-удочки рядом с когтеточкой. Как только кошка начнет её использовать, поощряйте лаской или лакомствами.

Неприемлемые для царапания места делают непривлекательными с помощью двустороннего скотча, фольги или специальных ковриков с шипами. Защищайте мебель прозрачными накладками из акрила или силикона — они незаметны и сохранят внешний вид.

Регулярная стрижка когтей и терпение помогут сохранить и мебель, и хорошие отношения с питомцем.

Мечта о дружбе кошки и собаки под одной крышей часто разбивается о первые напряжённые дни совместного проживания. Успех зависит не от удачи, а от правильной стратегии постепенного знакомства, о которой мало кто знает.

