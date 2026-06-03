Муравьи сбегут с участка сами: дешевые способы, которые реально работают

Муравьи сбегут с участка сами: дешевые способы, которые реально работают

Муравьи на участке кажутся безобидными, пока не начинают портить грядки и разводить тлю на кустах и деревьях. Из-за них почва становится кислее, а растения хуже растут и чаще болеют. Многие дачники стараются обходиться без агрессивной химии, поэтому в ход идут простые домашние способы.

Один из самых известных вариантов — обычная манка. Ее рассыпают возле муравейников, вдоль дорожек и около теплиц. Насекомые поедают крупу, после чего она разбухает внутри организма. Метод считается безопасным для почвы и растений, а стоит буквально копейки.

Если муравейник расположен на пустом месте, помогает кипяток. Вечером, когда все насекомые собираются внутри, гнездо проливают несколькими литрами горячей воды. Чтобы жидкость попала глубже, в центре делают отверстие палкой. Но рядом с корнями растений такой способ лучше не использовать.

Хорошо работает и горчичный порошок. Его резкий запах отпугивает муравьев, поэтому горчицу рассыпают вокруг грядок и теплиц. После дождя процедуру придется повторить.

Для серьезной борьбы используют приманку с борной кислотой, сахаром и водой. Муравьи уносят смесь в гнездо, и через несколько дней колония постепенно погибает. Главное — закрыть приманки от домашних животных.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на даче и заметила, что муравьев стало намного меньше уже через несколько дней. Она советует одновременно бороться и с тлей, иначе насекомые быстро вернутся обратно на участок.

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