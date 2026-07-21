Муравьи на грядках не всегда беда: как отличить помощников от вредителей в саду

Муравьи на грядках не всегда беда: как отличить помощников от вредителей в саду

Муравьи на даче не всегда становятся причиной испорченного урожая. Некоторые виды приносят саду пользу, поэтому сначала стоит разобраться, кто именно поселился на участке. Это поможет выбрать правильный способ борьбы без лишней химии.

Рыжие лесные муравьи помогают уничтожать вредителей и улучшают состав почвы. А вот черные садовые муравьи часто разводят тлю и повреждают корни растений, поэтому именно с ними дачники обычно ведут борьбу.

Чтобы отпугнуть вредных муравьев, используйте растения и специи с резким запахом. Им не нравятся полынь, анис, корица, ботва томатов и петрушка. Еще один действенный способ — лишить их источника пищи. Регулярно осматривайте растения и избавляйтесь от тли, тогда насекомые постепенно покинут участок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что экологичные методы помогают поддерживать порядок в саду. Дополнительно не оставляйте на участке перезревшие плоды и пищевые отходы — они часто становятся главной приманкой для муравьев.

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