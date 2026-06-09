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09 июня 2026 в 11:00

Муравьи сбегут от деревьев сами: копеечная мазь спасает сад от тли без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Муравьи и тля в саду работают почти сообща. Муравьи охраняют тлю от других насекомых ради сладких выделений, поэтому вредители быстро размножаются и портят растения. Но остановить это можно простым аптечным средством, которое многие давно забыли.

Обычная мазь Вишневского помогает отпугнуть муравьев резким запахом дегтя. Насекомые воспринимают его как сигнал опасности и перестают подниматься по стволу. Без охраны тля становится легкой добычей для божьих коровок и других полезных насекомых.

Средство наносят на ствол дерева примерно в 50 сантиметрах от земли полосой шириной около 5 сантиметров. Одной обработки обычно хватает на месяц даже после дождей. Молодые деревья лучше защитить тканью или малярным скотчем, а уже сверху наносить мазь.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что муравьев возле яблонь стало заметно меньше уже через пару дней. А еще она советует регулярно убирать старую кору и сухие листья под деревьями — там вредители часто устраивают укрытия.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
Общество
советы
муравьи
насекомые
Марина Макарова
М. Макарова
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