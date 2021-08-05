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Сергей Строкань
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
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В регионах России не хватает иммуноглобулина по причине низкой предельной отпускной цены на торгах. Об этом сообщил Минпромторг, передают «Известия».
Иммуноглобулин — обязательный препарат для больных с первичным иммунодефицитом, без лечения пациент рискует умереть даже от незначительной для здорового человека болезни. Ежемесячный курс стоит около 100 тыс. рублей для взрослого....
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID в России