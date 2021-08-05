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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID в России

15:52, 05 августа 2021
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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