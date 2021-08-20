Мурашко заявил о недостаточном количестве вакцинированных

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 43 млн человек, но такого количества недостаточно. Об этом сообщил ТАСС.

Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов, — рассказал Мурашко.

Он уточнил, что если есть хронические заболевания, в первую очередь, до прививки нужно проконсультироваться с врачом. Также к врачу нужно сразу обращаться, если после прививки стало плохо.

Особенно важно прививаться, помня о начале учебного года, потому что от количества привитых взрослых зависит безопасность детей. Вакцин в регионах, заверил Мурашко, достаточно: запаса везде хватит на неделю.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что вакцинация является единственным способом обезопасить беременную женщину и будущего ребёнка от коронавируса.