Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в ряде регионов РФ

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в нескольких субъектах страны близки к победе над COVID-19, сообщает РИА Новости.

Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей, — отметил министр.

Он ранее высказал мнение, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Однако пока этого мало для полной победы над смертоносной инфекцией.

Ранее стало известно, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить, но пандемия пока не завершилась. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что заболеваемость в стране снижается, но борьба с инфекцией ещё не закончена.