Мурашко заявил, что мужчины тяжелее переносят коронавирус

https://static.news.ru/photo/22b478a0-8f99-11ea-9923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины тяжелее женщин переносят заражения коронавирусом нового типа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, тяжёлые формы течения заболевания чаще всего встречаются у пациентов старше 60 лет, а также у тех, кто страдает ожирением, артериальной гипертензией и сахарным диабетом, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, в настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 1133 пациента с COVID-19.