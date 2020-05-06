Мурашко заявил, что мужчины тяжелее переносят коронавирус

Мужчины тяжелее женщин переносят заражения коронавирусом нового типа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, тяжёлые формы течения заболевания чаще всего встречаются у пациентов старше 60 лет, а также у тех, кто страдает ожирением, артериальной гипертензией и сахарным диабетом,
Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, в настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 1133 пациента с COVID-19.
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