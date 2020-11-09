Мурашко указал на необходимость донастройки системы маркировки лекарств

https://static.news.ru/photo/55e9e1c8-229d-11eb-84de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система маркировки лекарств нуждается ещё в донастройке.

В связи с этом он просит Минпромторг организовать горячую линию для контактов с представителями бизнеса по «своевременному обеспечению лекарственными препаратами в РФ». Об этом глава Минздрава сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Министр отметил, что на сегодняшний день благодаря изменениям в системе маркировки лекарств порядок движения препаратов и их «доведения до аптек» стал гораздо проще, передаёт РИА Новости.

Но хотелось бы отметить, что все-таки быстрое заключение контрактов и контакт между производителями, дистрибьюцией и аптечными медицинскими организациями требуют еще донастройки, — сказал глава Минздрава.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на портале государственных услуг с понедельника, 9 ноября, будет запущен сервис, с помощью которого российские медики смогут сообщать о проблемах, связанных с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты. Об этом во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.









