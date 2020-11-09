Врачи смогут сообщать о проблемах с лекарствами на портале госуслуг

https://static.news.ru/photo/81736508-2289-11eb-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На портале государственных услуг с понедельника, 9 ноября, будет запущен сервис, с помощью которого российские медики смогут сообщать о проблемах, связанных с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты. Об этом во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам руководителя ведомства, доктора и сотрудники больниц получат возможность сообщать о проблемах с наличием лекарств и медицинских изделий. В том числе речь идёт о необходимых во время пандемии коронавируса средствах индивидуальной защиты. Мурашко подчеркнул, что на портале госуслуг специалисты смогут указать конкретную организацию, где есть проблемы с препаратами и изделиями. Это поможет субъектам РФ и Росздравнадзору таргетно и быстро реагировать на поступающие жалобы.

Мурашко выразил надежду на то, что указанная инициатива получит поддержку. О работе с оставленными на портале госуслуг жалобами в разговоре с журналистами рассказали представители пресс-службы Минздрава.

Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В общей сложности от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ. Всего в России выявили 1 796 132 заболевших (+21 798 за сутки). За весь период с начала пандемии скончались 30 793 пациента.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мурашко сообщил, что на дому от коронавируса сейчас лечатся 75% заболевших жителей России.