Мурашко: титр антител после прививки не отменяет ношения масок

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Россияне, получившие вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны носить маски вне зависимости от уровня появившихся в их организме антител, так как привитые всё равно могут являться переносчиками заболевания, заявил 15 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал не носить маски людям с высокими показателями антител, особенно в тесных и закрытых помещениях. По его мнению, так выработка подобных клеток будет только стимулироваться.

Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надёжно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования, — цитирует чиновника ТАСС.

Руководитель Минздрава также сравнил российскую статистику по коронавирусу с последствиями бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки американскими войсками. По его словам, за время пандемии была ситуация, когда количество людей в больницах начало напоминать военные действия. По его словам, субъекты РФ до конца января получат около 2 млн доз вакцины «Спутник V» против COVID-19.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), всё равно должны пройти вакцинацию, заявил накануне Гинцбург. Он отметил, что если у человека высокий уровень антител, то хватит и одной инъекции (уровень 1:3200 после первой прививки). Эксперт добавил, что человек, получивший препарат, гарантированно получает защиту от тяжёлых осложнений на фоне COVID-19 и рисков проникновения возбудителя в лёгкие, однако при низкой концентрации антител может переносить недуг в гриппоподобной форме.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям ведомства. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с COVID-19 в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.