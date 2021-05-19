Мурашко рассказал, когда «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/24c4bc44-b947-11eb-8a11-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: government.ru

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение нескольких недель. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Через три недели, — приводит агентство ответ министра на соответствующий вопрос.

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована 6 мая. Она представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается в 79,4%. Клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса после приёма препарата формируется на 10-й день. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что вакцина «Спутник Лайт» эффективна против всех штаммов COVID-19.

Ранее директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины «Спутник Лайт».

«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку.