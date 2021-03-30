Мурашко: говорить о третьей волне коронавируса в РФ преждевременно

https://static.news.ru/photo/ecda282c-9179-11eb-ba0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается. Говорить о третьей волне пандемии преждевременно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно, — сказал министр во время программы «Док-ток» на Первом канале.

По его словам, у перенёсших коронавирусную инфекцию россиян на протяжении полугода практически у всех сохраняется иммунитет. Мурашко также рассказал, что количество больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в России сократилось до 120 тысяч, что всё равно является очень большой цифрой.

В пике мы разворачивали до 279 тысяч, сегодня мы их возвращаем к привычной деятельности, — пояснил Мурашко.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения заявил, что некоторым людям достаточно одной прививки для появления иммунитета и вторая прививка может не потребоваться. По его словам, лицам старшего возраста желательно получить классический вариант из двух прививок. Мурашко имел в виду упрощённую версию препарата, которая получила название «Спутник Лайт». Это вакцина содержит совмещённую сыворотку, и вместо двух прививок достаточно одной, но она имеет меньшую эффективность.