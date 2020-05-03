В Минздраве допустили возможность второй волны заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/bde437be-8d61-11ea-8196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России может начаться вторая волна заболеваемости COVID-19, если не будет создан популяционный иммунитет.

Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть ещё один пик, мы же говорим о том, что вирус всё равно циркулировать определённое время будет, — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве начали изучать эффективность гелиевых ингаляций при лечении COVID-19. Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия с апреля 2020 года.