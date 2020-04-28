Минздрав изучает эффективность гелиевых ингаляций при лечении COVID-19

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Эффективность лечения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, подогретыми гелий-кислородными газовыми смесями в настоящее время изучают специалисты Минздрава.

Изучается эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% гелий, 30% кислород) в комплексной интенсивной терапии больных на начальных стадиях острого респираторного дистресс-синдрома, — говорится во временных рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Ранее об эффективности ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев. По его словам, гелий помогает доставлять кислород до альвеол, также его наличие позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до температуры 100 градусов, при которой гибнут вирусы.

Как писал NEWS.ru, российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия. Уже начались её испытания в тестовом режиме на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщили в депздраве Москвы, терапия проводится с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей и происходит расслабление гладкой мускулатуры. Разработкой уже заинтересовались специалисты из США и Европы. К достоинствам гелия специалисты также отнесли его способность улучшать кровоснабжение, а также микроциркуляцию в различных тканях организма, из-за нарушения которой заболевание коронавирусом часто заканчивается летальным исходом.