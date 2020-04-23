Врачи в Москве готовят экспериментальную методику лечения коронавируса

Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия. Уже начались её испытания в тестовом режиме на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Об этом
Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры, — говорится в сообщении.
В департаменте подчеркнули, что при высокой температуре возможно снижение активности вируса. Сам пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры.
К достоинствам гелия специалисты также отнесли его способность улучшать кровоснабжение, а также микроциркуляцию в различных тканях организма, из-за нарушения которой заболевание коронавирусом часто заканчивается летальным исходом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи расширили список заболеваний, при которых больше рисков заболеть коронавирусом. Самые опасные — бронхиальная астма, обструктивная хроническая болезнь лёгких, диабет, гипертония, рак. Также в списке фигурируют сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. Недавно этот список пополнили заболевания желудочно-кишечного тракта.
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