Врачи в Москве готовят экспериментальную методику лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8368b7c4-8530-11ea-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия. Уже начались её испытания в тестовом режиме на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Отмечается, что разработкой заинтересовались специалисты из-за океана и Европы. Выбор гелия учёные объяснили тем, что данный газ способен предотвращать кислородное голодание.

Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры, — говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что при высокой температуре возможно снижение активности вируса. Сам пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры.

К достоинствам гелия специалисты также отнесли его способность улучшать кровоснабжение, а также микроциркуляцию в различных тканях организма, из-за нарушения которой заболевание коронавирусом часто заканчивается летальным исходом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи расширили список заболеваний, при которых больше рисков заболеть коронавирусом. Самые опасные — бронхиальная астма, обструктивная хроническая болезнь лёгких, диабет, гипертония, рак. Также в списке фигурируют сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. Недавно этот список пополнили заболевания желудочно-кишечного тракта.