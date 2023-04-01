«Можно пошутить лет на пять»: психиатр назвал запретные темы для розыгрышей Психиатр Федорович посоветовал не шутить на темы расы, религии и политики

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На 1 апреля и в обычной жизни лучше воздержаться от шуток о политике, религии, расе и половых аспектах, рассказал в разговоре с NEWS.ru психиатр Александр Федорович. Он напомнил, что иногда ирония может обернуться не только обидами другого человека, но и тюремным сроком.

Нельзя шутить над расой, национальностью, религией, половыми аспектами. Лучше не шутить по поводу политики, а то можно пошутить лет на пять-семь. Избегайте скабрезных шуток, — посоветовал врач.

Он добавил, что также следует избегать «хайповых шуток» про смерть или похищения — психиатр назвал их недопустимыми. Федорович отметил, что чаще всего такие юморески находят отражение в треш-стримах.

Психиатр предупредил, что шутки опасны всплесками эмоций. Как отметил Федорович, те, кто их не понимает, могут отреагировать агрессивно.

Лучше не разыгрывать тех, кто не понимает шуток. Чувство юмора немного врожденное: либо оно есть, либо его нет. Выработать его нельзя, — объяснил психиатр.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что первоапрельские розыгрыши с «вызовом» ОМОНа, росгвардейцев, спецназа, ДПС или шуточные похищения человека грозят реальными уголовными делами. По его словам, подобные действия силовики могут расценить как преступление.