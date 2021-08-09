Москвичку задержали за фото без штанов у отдела полиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Москвы Алину Иванову, которая сделала фотографию без штанов на фоне ОВД «Арбат». Об этом пишет «Апология протеста» в Twitter.

Девушку доставили в тот же отдел полиции, где на неё составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Силовики планируют оставить её в ОВД на ночь.

Фотографии активистка сделала 7 августа. Таким образом она хотела поддержать жительниц Екатеринбурга, которых ранее арестовали за фотографию с голыми ягодицами у отдела полиции. Об этом она рассказывала журналистам Sota.

За плакаты сажают, за лайки сажают, за мнение сажают, теперь и за фотографии сажать будем? Мы живём в светской стране, законы шариата тут не действуют. Так какого чёрта девушек арестовали? — подчеркнула она.

2 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу Елену Никифоровскую, которая сфотографировалась с голыми ягодицами на фоне отдела полиции. Кроме того, двое суток ареста назначили её фотографу, Айсель Ахмедовой.

Девушки проводили фотосессию вечером у входа в отделение полиции № 5. Модель надела куртку, схожую с полицейской, на которой было написано «Провокация». Она спустила штаны и сфотографировалась в таком виде. До этого она уже делала подобные фотографии у здания регионального заксобрания.