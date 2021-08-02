Жительницу Екатеринбурга арестовали за фото без штанов на фоне полиции

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу Елену Никифоровскую, которая сфотографировалась с голыми ягодицами на фоне отдела полиции. Об этом журналистам Znak.com сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, двое суток ареста назначили её фотографу, Айсель Ахмедовой, однако ей за время ареста засчитали ожидание заседания. На них составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Девушки проводили фотосессию вечером у входа в отделение полиции № 5. Модель надела куртку, схожую с полицейской, на которой было написано «Провокация». Она спустила штаны и сфотографировалась в таком виде. До этого она уже делала подобные фотографии у здания регионального заксобрания.

Ранее подросток забрался на крышу Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ и справил малую нужду. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали его в соцсетях. Вскоре сотрудники полиции задержали подростка и его друга, который также забрался на крышу храма.