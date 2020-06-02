Москвичку осудят за фейки о тайном вывозе тел погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b225914a-a498-11ea-8e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка Ольга Толокевич будет осуждена за фейки о тайном вывозе тел погибших от коронавируса в обсерваторе в Крылатском. Эту информацию женщина разместила в одной из социальных групп, модератором которой она являлась.

Ложное сообщение было опубликовано исключительно для того, чтобы увеличить число подписчиков. Но на него обратили внимание сначала Роскомнадзор, потребовавший закрыть доступ к данной информации, а после и Следственный комитет, сообщает прокуратура Москвы.

Москвичке было предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности людей. Обвинительное заключение по этому делу было утверждено Кунцевским межрайонным прокурором. В дальнейшем дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительницу Чувашии оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о ситуации с коронавирусом в регионе. Следствие установило, что жительница села Большой Сундырь в соцсетях распространяла ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию COVID-19.