Москвичку оштрафовали за курение электронной сигареты в туалете самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортная полиция оштрафовала пассажирку самолета, следовавшего рейсом «Москва — Новосибирск», за курение электронной сигареты в туалете. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, передает «МК в Новосибирске».

В отношении женщины сотрудниками транспортной полиции составлен протокол об административном правонарушении, — сообщили в полиции.

26-летняя жительница Москвы не дотерпела до посадки в аэропорту Толмачево и вышла покурить в туалет прямо во время полета. Своими действиями она нарушила правила перевозки пассажиров, пишет издание. Из-за этого женщина попала под штрафные санкции.

В Кургане ранее возбудили уголовное дело против 29-летнего мужчины из Азии, который прикурил от Вечного огня. Его обвинили в осквернении символов воинской славы. 1 марта нетрезвый гражданин ходил по монументу, распивал спиртное и переставлял венки.

До этого в центральной больнице Городца в Нижегородской области пациент поджег кровать из-за очень сильного желания покурить. Мужчина преследовал цель создать суматоху в медучреждении, чтобы втихую выйти на перекур. Сделать этого ему не удалось, поскольку мужчину обнаружила охрана, как только он вышел из палаты.