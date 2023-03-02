Вандал использовал Вечный огонь как зажигалку и попал в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Кургане возбудила уголовное дело против 29-летнего мужчины из Азии, который прикурил от Вечного огня, сообщает пресс-служба регионального МВД. Его обвиняют в осквернении символов воинской славы.

По данным следствия, 1 марта нетрезвый мужчина ходил по монументу, распивал спиртное и переставлял венки.

Кроме того, находящийся в состоянии опьянения мужчина продолжал распивать спиртные напитки вблизи места воинского захоронения и осуществил прикуривание сигареты от Вечного огня, чем осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества, — говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что нарушителя задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее суд в Тульской области признал отправил мужчину на 10 месяцев в тюрьму за то, что он обжигал кабель на Вечном огне кабель. Таким образом он готовил кабель для последующей сдачи в пункт приема металла.

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