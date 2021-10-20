Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив членов своей семьи

Медицинский директор московской семейной клиники, врач-невролог Павел Бранд поделился на своей странице в Facebook перепиской знакомого, у которого из-за ложной информации о коронавирусе умерла одноклассница. Женщина умерла, намеренно заразив «в лёгкой форме» членов своей семьи.
Как сообщается в переписке, 42-летняя москвичка
Уточняется, что женщина долго не соглашалась обратиться за помощью к медикам и скончалась в больнице. На данный момент её младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и её вторая дочь перенесли инфекцию в лёгкой форме.
Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете, и вакцинируйтесь уже наконец, кто ещё не успел, — прокомментировал ситуацию Бранд.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса в России скоро сойдёт на нет, а высокие показатели заболеваемости объясняются высокой распространённостью штамма «дельта». Специалист подчеркнул, что заболеваемость в России более высокая, чем в мире, но предпосылок к тому, чтоб «всё закрылось», на данный момент нет.