Москвичка умерла от ковида, намеренно заразив членов своей семьи

Медицинский директор московской семейной клиники, врач-невролог Павел Бранд поделился на своей странице в Facebook перепиской знакомого, у которого из-за ложной информации о коронавирусе умерла одноклассница. Женщина умерла, намеренно заразив «в лёгкой форме» членов своей семьи.

Как сообщается в переписке, 42-летняя москвичка прочла , что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусной инфекцией от того, кто переносит ее в лёгкой форме. Она с двумя дочерьми посетила знакомую, которая болела коронавирусом, после чего младшая из двух дочерей оказалась в реанимации, а потом заболели муж, старшая дочь женщины и она сама.

Уточняется, что женщина долго не соглашалась обратиться за помощью к медикам и скончалась в больнице. На данный момент её младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и её вторая дочь перенесли инфекцию в лёгкой форме.

Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете, и вакцинируйтесь уже наконец, кто ещё не успел, — прокомментировал ситуацию Бранд.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса в России скоро сойдёт на нет, а высокие показатели заболеваемости объясняются высокой распространённостью штамма «дельта». Специалист подчеркнул, что заболеваемость в России более высокая, чем в мире, но предпосылок к тому, чтоб «всё закрылось», на данный момент нет.