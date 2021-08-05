Москвичка рассказала о спасении выброшенного из окна мальчика

Соседка первой нашла пострадавшего двухлетнего мальчика, которого отец сбросил с пятого этажа. Она заметила и его отца, который стоял на балконе и смотрел вниз. Было неясно, хочет он прыгнуть следом или нет, рассказала женщина, передаёт телеканал «360».

Вечером я вышла покурить на улицу, и мне соседка со второго этажа кричит о том, что что-то упало на дорогу. Я выхожу и кричу ей, что там лежит ребёнок в крови. Начала вызывать скорую. Она приехала минуты через две, — поделилась соседка.

Вслед за скорой приехала полиция. При этом мальчика сразу же забрали врачи, не дожидаясь его бабушки, отметила она.

По словам соседки, у мальчика была кровь на виске, которая появилась после падения. Сам отец ребёнка просто стоял на балконе и наблюдал за происходящим. Судя по его поведению, он вряд ли был в адекватном состоянии. После того как его заметили, мужчина незаметно сбежал.

Также женщина поделилась мнением, что ребёнка точно вытолкнули, так как он лежал в двух метрах от проезжей части и самостоятельно бы так не спрыгнул.

Ранее главк СКР по Москве опубликовал фрагмент допроса мужчины, который выбросил своего малолетнего сына из окна на пятом этаже. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (п. «в» ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).