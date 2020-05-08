Москвичи в День Победы самоизолировались дома

https://static.news.ru/photo/b4ec94a8-9216-11ea-bd24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы в целом добросовестно соблюдают режим самоизоляции 9 мая. На улицах города мало людей, обстановка спокойная, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Он отметил, что это подтверждают и данные мониторинга онлайн-сервиса «Яндекса»: индекс самоизоляции составляет 3,6.

День Победы <...> празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов, — цитирует Данчикова ТАСС.

Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. За нарушение ограничений предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.