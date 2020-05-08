Общество

Москвичи в День Победы самоизолировались дома

19:46, 09 мая 2020 16
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы в целом добросовестно соблюдают режим самоизоляции 9 мая. На улицах города мало людей, обстановка спокойная, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Он отметил, что это подтверждают и данные мониторинга онлайн-сервиса «Яндекса»: индекс самоизоляции составляет 3,6.

День Победы <...> празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов, — цитирует Данчикова ТАСС.

Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. За нарушение ограничений предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что за нарушение самоизоляции был оштрафован фигурист и серебряный олимпийский призёр Илья Авербух.

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