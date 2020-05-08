Москвичи в День Победы самоизолировались дома

Жители Москвы в целом добросовестно соблюдают режим самоизоляции 9 мая. На улицах города мало людей, обстановка спокойная, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Он отметил, что это подтверждают и данные мониторинга онлайн-сервиса «Яндекса»: индекс самоизоляции составляет 3,6.
День Победы <...> празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов, —
цитируетДанчикова ТАСС.
Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. За нарушение ограничений предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что за нарушение самоизоляции был
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