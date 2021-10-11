Москвичи предложили восстановить памятник Скобелеву на Тверской

Фото памятника генералу Михаилу Скобелеву на Тверской площади, снесённого в 1918 году, вызвало бурное обсуждение в Сети. Некоторые комментаторы предложили восстановить монумент, сообщается в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Памятник герою Русско-турецкой войны по проекту скульптора Петра Самонова был установлен на Тверской улице в 1912 году и демонтирован в 1918 году. Сейчас на месте памятника Скобелеву стоит скульптура Юрия Долгорукого.

Один из пользователей выразил сожаление, что в СССР 70 с лишним лет воевали с памятниками. Нашлись те, кто поддержал такую точку зрения и предложил восстановить монумент. В то же время один из комментаторов обратил внимание, что в Москве есть памятник Скобелеву, расположенный возле здания академии Генштаба Вооружённых сил РФ на проспекте Вернадского.

Скобелева надо бы на место, а Долгорукого как раз таки туда, где сейчас князь Владимир стоит, — написал один из пользователей.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере. Монумент представляет собой 15-метровый памятник, установленный на насыпном кургане и изображающий князя Александра Невского в окружении дружинников. Князь и его воины обращены лицом в сторону родной земли, а с другой стороны мемориала расположено мозаичное панно, изображающее Ледовое побоище. Оно обращено к Чудскому озеру.