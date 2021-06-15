Москвичи оценили решение о нерабочих днях

https://static.news.ru/photo/6c41a34e-ce63-11eb-9700-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи оценили решение властей о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня. Равное количество жителей столицы высказались за и против такой инициативы, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

37% опрошенных положительно оценили введение нерабочей недели. Москвичи напомнили об ухудшении эпидемиологической обстановки в Индии и Латинской Америке и выступили за «неослабевающий контроль в борьбе с коронавирусом». Ещё столько же респондентов оценили решение властей негативно.

Также 14% жителей столицы выступили за ужесточение ограничений в Москве. Среди их предложений — закрытие границ, принудительная вакцинация и повторное введение режима самоизоляции. Ещё 27% респондентов тоже высказались за ужесточение антиковидных мер, однако без локдауна. Тем не менее 41% жителей столицы призвал отказаться от таких мер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в последние дни в Москве зафиксирован взрывной рост количества выявленных новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за последнее время рост числа заражений составил примерно 80%.