Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем жителям города в период с 28 марта по 5 апреля включительно находиться дома. Такие меры он назвал ключевыми в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Однако некоторые москвичи и гости столицы предпочли не следовать советам градоначальника. Они по-прежнему прогуливаются по городу, занимаются спортом на открытом воздухе, не соблюдая дистанцию и меры предосторожности. Главные кадры — в галерее NEWS.ru.