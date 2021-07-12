Москвичам рассказали, где они смогут праздновать свадьбы и корпоративы

Жители Москвы не смогут отпраздновать свадьбы и корпоративы в ресторанах, которые не признаны COVID-free. Власти города приняли такое решение из-за ситуации с пандемией коронавируса в столице, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

На данный момент в городе для посещения открыты только «бесковидные» рестораны — таких площадок почти восемь тысяч, — сказал он.

Тем не менее открытыми для посещения всё ещё остаются площадки на открытом воздухе — в частности, веранды и шатры. Пройти туда можно без QR-кода. Немерюк подчеркнул, что рестораны могут продолжать свою работу только с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса. Он уточнил, что в настоящее время большинство медиков считают, что для выработки массового иммунитета к вирусу и обеспечения надёжной защиты популяции достаточно одного компонента вакцины.