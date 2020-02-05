https://static.news.ru/photo/fead72b2-47e6-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

8 и 9 февраля жители и гости столицы смогут посетить праздничные мероприятия, посвящённые российской науке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Главными площадками Дня российской науки станут ВДНХ и «Техноград». Всего в столице откроются 11 тематических зон, посвящённых высоким технологиям и научным дисциплинам.

Как рассказала заместитель московского мэра Наталья Сергунина, школьников в эти дни познакомят с беспилотными летательными аппаратами и расскажут им, какие профессии будут востребованы в будущем. Также для учащихся будут полезны мастер-классы про то, как полюбить математические науки.

8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот Темпиан, — сказала Сергунина.

В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» стартует новая тематическая экскурсия «Химия и космос». Помимо этого, все желающие смогут узнать, как устроены электромобили, попробовать обмануть детектор лжи и открыть для себя мир ботаники.