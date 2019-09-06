Жителей и гостей Москвы в День города ожидает солнечная погода без осадков.
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Атмосферное давление из-за влияния антициклона начнёт повышаться и составит 754 мм ртутного столба.
В ночь на 8 сентября похолодает до плюс 12 градусов, однако днём воздух прогреется до 25 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.