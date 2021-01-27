МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

https://static.news.ru/photo/1b4a8830-60ad-11eb-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололедице, с которыми жители столицы столкнутся в четверг, 28 января.

Ведомство, ссылаясь на прогнозы синоптиков, сообщило, что в период с 06:00 до 21:00 28 января в Москве ожидается снегопад, возможно налипание мокрого снега на поверхности. На дорогах ожидается «сильная гололедица».

МЧС советует столичным водителям тщательно следить за дистанцией от впереди идущего транспорта, соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, перестроений, опережений и прочих рискованных манёвров. Также ведомство рекомендует парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам следует держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов.

Кроме того, МЧС подчёркивает необходимость постоянного присмотра за детьми на улице.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что февраль может стать тяжёлым месяцем для метеочувствительных россиян, передавал NEWS.ru. Ожидается, что февральская погода во многих регионах будет крайне изменчивой.