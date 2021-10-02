Москвичей предупредили о приближающейся «барической горе»

Жителей Москвы предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении. Уже 2 октября на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст. — это на 2 мм выше, чем в 1975 году. В начале следующей недели эти значения будут ещё выше, сообщили в центре «Фобос».

Атмосферное давление достигнет максимума уже в понедельник. Оно составит 768 мм рт. ст. Это примерно на 20–22 единицы выше нормы. Специалисты сравнивают такое давление с погружением в шахту на глубину 220 метров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России на следующей неделе ждёт потепление. Температура может превысить 15 градусов, а днём при ясной погоде возможно будет даже позагорать.

Как пояснил специалист, «золотую осень» с прозрачным и чистым воздухом принёс арктический антициклон. В центре Европейской России, по его словам, будет очень тепло и сухо. При этом Поволжье и Урал в ближайшие дни ждёт холодная погода.